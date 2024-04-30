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Торт и маскарадная маска: что забывают пассажиры в поездах

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За первые 3 месяца 2024 года сервис поиска забытых вещей вернул пассажирам СКЖД 989 различных предметов, оставленных ими в поездах дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

#В стране

Чаще всего пассажиры оставляли в поездах: сумки, пакеты с вещами, мобильные телефоны, наушники, зарядные устройства.

Были и необычные пропажи – к примеру, праздничный торт и маскарадная маска.

Для того, чтобы вернуть забытую в поезде вещь, пассажиру необходимо необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте ОАО «РЖД». Поиск вещей возможен в течение 30 дней с момента совершения поездки. Заявка будет обработана не позднее трех рабочих дней после ее подачи.

Фото СКЖД

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Таганрогская правда
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