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Торгово-промышленная палата Таганрога отметила юбилей

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29 ноября во Дворце Алфераки состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты.

Город

В России, в том числе и в Таганроге, немало деловых сообществ. Но торгово-промышленная палата занимает среди них особое место. Её задачей было и остаётся содействие торговле и производству, отстаивание интересов деловых кругов в структурах власти.

Таганрогская палата, объединяющая около 70 организаций, успешно работает в этом направлении три десятилетия. Установлены партнёрские, доверительные отношения с органами местного самоуправления, предпринимателями, предприятиями и организациями Таганрога и соседних сельских районов.

С 30-летием коллектив ТМТПП сердечно поздравили глава города Таганрога Светлана Камбулова, депутат Городской Думы Оксана Утёсова, представители Администраций Неклиновского и Матвеево-Курганского районов, партнёры палаты.

Лейтмотивом всех выступлений была мысль о том, что торгово-промышленная палата, обладающая информацией, технологиями, связями, но, прежде всего – профессиональными экспертами и специалистами, помогает качественно решать различные проблемы, возникающие при ведении бизнеса и осуществлении управленческой деятельности. Эта помощь носит практический, конкретный характер. Палата оказывает широкий спектр специальных услуг по экспертизе, оценке, сертификации.

«Городская Дума со своей стороны всемерно поддерживает инициативы, исходящие от палаты, – отметила в своём выступлении Оксана Утёсова. – Надеемся и в дальнейшем на плодотворное эффективное сотрудничество».

Многие участники торжественного мероприятия были отмечены благодарственными письмами за вклад в социально-экономическое развитие Таганрога.

Ранее мы рассказали, что «Красный котельщик» пригласил своих сотрудниц на творческий МАМАфест.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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