«Красный котельщик» пригласил своих сотрудниц на творческий МАМАфест

Таганрогский котлостроительный завод (ТКЗ) провел третий корпоративный девичник, посвященный Дню матери. В нем приняли участие порядка 250 женщин. Участниц МАМАфеста ждали творческий мастер-класс, приятная музыка и непринужденное общение.

Поздравления с наступающим Днем матери прозвучали от руководителей ТКЗ – генерального директора Михаила Клугмана и технического директора Александра Подкалюка. Они выразили слова восхищения, уважения и почтения к женщинам ТКЗ, которые не только являются хозяйками в своих домах и мамами для своих детей, но и вносят весомый вклад в общий успех предприятия.

Сотрудниц, продемонстрировавших в этом году наибольшую приверженность корпоративным ценностям, наградили благодарственными письмами и памятными подарками. А творческим «презентом» для всех участниц МАМАфеста стал мастер-класс по живописи. Его провели профессиональные художницы. Каждая из участниц создала художественное полотно с ярким морским пейзажем, которое останется приятным напоминаем об этом необычном осеннем дне.

Запомнится МАМАфест фотоссесией, дружеским общением и зажигательной дискотекой. Сотрудницы ТКЗ сошлись во мнении – девичник удался! Они окунулись в особую атмосферу тепла, уюта и гармонии, проявили свои творческие способности, отдохнули от семейных забот.

Татьяна Орёл, менеджер дирекции по сбыту, воспитывает двоих детей:

«Я недавно работаю на «Красном котельщике», впервые побывала на корпоративном мероприятии. Остались отличные эмоции, причем от всего! От церемонии награждения – меня отметили, что стало настоящим сюрпризом. От мастер-класса – не обладаю художественным талантом, а тут так здорово всё получилось, смотрю на картину и не верю, что именно я ее автор. От атмосферы – какие открытые, позитивные женщины у нас работают! Огромное спасибо организаторам, видно, что они вложили душу в этот вечер».

Елена Маркина, специалист трубоблочного цеха, воспитывает сына:

«Приятно, что завод такое внимание уделяет нашим женщинам. Мы все чувствовали себя на МАМАфесте настоящими королевами. Творили, радовались, фотографировались, общались… У каждой из нас свой круг обязанностей: работа, дом, семья. Но иногда так приятно просто побыть женщиной, расслабиться, показать себя, надев на корпоративный девичник лучший наряд. На ТКЗ проводится много различных мероприятий, хорошо, что МАМАфесты стали традиционными. Они по-особенному теплые и душевные».

Светлана Колтунова, руководитель группы дирекции по закупкам и логистике, воспитывает двух детей:

«Для меня этот МАМАфест – уже третий. Дома можно мини-вернисаж из моих картин устраивать (с улыбкой). Хорошо, что сохраняются традиции нашего девичника – мастер-классы по живописи, фотосессии, время для отдыха. Отмечу, что каждый год у праздника – новые акценты. На этот раз – награждение лучших в рамках наших ценностей. От души радовалась за всех коллег, выходивших на награждение. Они – умницы, профессионалы своего дела, заботливые жены и мамы, да и просто красавицы ТКЗ!»

Кстати

На «Красном котельщике» трудятся 934 женщины

Из них в статусе «Мама» – 738 человек

У 29 мам на воспитании – трое детей, у пятерых – четверо