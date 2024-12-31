Топ-3 простых и вкусных блюд ко встрече Нового года

Предлагаем рецепты актуальных новогодних блюд, которые понравятся хозяйке года и наверняка придутся по вкусу вашим гостям.

Салат «Змея»

Понадобятся: свежий длинный огурец, три сваренных вкрутую куриных яйца, одно большое зеленое яблоко, ½ баночки зеленого горошка, два маринованных огурчика, несколько перышек зеленого лука, соль — по вкусу, майонез и сметана — для заправки, маслины, помидор свежий — для украшения.

Смешиваем в салатнице нарезанные мелкими кубиками вареные яйца, маринованные огурцы, яблоко, добавляем горошек, измельченный зеленый лучок, солим, заправляем в равных пропорциях сметаной и майонезом, всё перемешиваем и помещаем посредине большого блюда. Длинный свежий огурец нарезаем кружочками и выкладываем вокруг, придав форму змейки. На оставшейся целой небольшой части огурца — головке нашей змейки — делаем глазки из мелких кусочков маслин и язычок из тонкой дольки помидора.

Закуска «Новогодняя»

Понадобятся: два болгарских перца, сыр — 100 г, одна морковь, два зубчика чеснока, пучок зелени, три столовых ложки майонеза, листья салата для украшения, соль.

Сыр натираем на средней терке. Добляем тертую морковь, измельченный чеснок и мелко нашинкованный укроп. Заправляем майонезом и солим по вкусу. Из перцев удаляем хвостик и семена. Нафаршировываем перчики и убираем в холодильник на пару часов. Нарезаем ломтиками. Выкладываем на блюдо с листьями салата.

Кролик праздничный

Понадобятся: тушка кролика 1-1,2 кг, одна луковица, одна большая морковь, несколько горошин черного перца, лавровый лист, соль, рафинированное дезодорированное масло — для обжарки.

Вымытую и обсушенную тушку кролика режем на порционные куски, помещаем их в сковороду с разогретым маслом и обжариваем до золотистой корочки с двух сторон, присаливая по вкусу. Перекладываем в глубокий сотейник или чугунную кастрюлю.

В той же сковороде пассеруем нарезанный кубиками лук и полукружочками морковь, добавляем к обжаренному кролику. Наливаем в кастрюлю воду так, чтобы она слегка покрыла мясо, кладем перец горошком, лаврушку, накрываем крышкой и доводим до кипения. Затем уменьшаем огонь и тушим кролика до готовности.

Полезные советы

Новогодний стол — 2025 должен быть богатым и разнообразным, не в смысле наличия черной икры и посуды с сусальным золотом, а в смысле количества блюд, которые будут вызывать удивление и восхищение вашим трудом.

Змея любит трудолюбивых и всегда вознаграждает за проделанную работу. Правильно подобранные угощения не только создадут особую атмосферу, но и привлекут в дом удачу и изобилие.

На новогоднем столе обязательно должны присутствовать деликатесы из рыбы и морепродуктов — это любимая еда Змеи. Можно запечь лосося, горбушу, судака целиком и сделать закуски или салаты с креветками, селедочкой, икрой и морепродуктами. Кроме того, стоит отдать предпочтение вегетарианским блюдам и салатам из свежих овощей преимущественно зеленого цвета.

Мясо тоже желательно приготовить, так как Змея — хищник, но более легкий вариант – кролика или птицу. Не забудьте сервировать блюда зеленью: петрушка, укроп, шпинат, базилик, зеленый лук не только придадут свежесть вашему столу, но и привлекут здоровье и процветание.

Из овощей отдайте предпочтение свежим огурцам, помидорам, болгарскому перцу, авокадо в виде нарезки. Всю консервацию оставьте на длинные новогодние выходные. Так как Змея не любит алкоголь, из напитков, помимо традиционного шампанского, лучше всего подойдут белое сухо вино, а также смузи, соки, зеленый чай. Из фруктов Змее нравится всё зеленое: яблоки, виноград, груши, киви.

Чтобы разбавить цвета, можно поставить на стол фрукты круглой формы золотистого цвета – мандарины, хурму, апельсины. В качестве десерта к чаю стоит выбрать орехи (олицетворяют защиту и изобилие), мёд (символ сладкой жизни), полезные печенья из овсяных хлопьев, с семечками чиа или льна (акцент на здоровье). Хороша будет изысканная сырная нарезка с орехами, мёдом, яблочками или виноградом.

Все новогодние блюда должны быть красиво оформлены, особенно приветствуется символический салат, который укладывается в виде змейки и украшается, например, кружочками огурца или дольками киви с гранатом.

Для этого можно использовать и традиционный салат оливье либо рыбный.

Но независимо от того, как вы будете встречать Новый год — следуя восточному календарю или добрым семейным традициям, главное — это, конечно, праздничное настроение. Веселитесь от души и дарите радость себе и близким. Пусть 2025-й принесет всем мир, здоровье, любовь и процветание.

С Новым годом, дорогие друзья, с новым счастьем!

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