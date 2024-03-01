Токари, дворники, повара: на Дону назвали самые дефицитные профессии в феврале

Служба исследований hh.ru, крупнейшей в России онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснила, какие специалисты в регионе самые дефицитные в феврале 2024 года и как изменилась расстановка сил по сравнению с предыдущим месяцем.

В январе 2024 года в топ-7 самых дефицитных сотрудников в Ростовской области вошли токари/фрезеровщики/шлифовщики, дворники, повара/пекари/кондитеры, автомойщики, администраторы магазина, продавцы-кассиры, автомеханики.

В феврале почти все они сохранили свои позиции в рейтинге дефицитности, а вот администраторы магазинов поднялись выше. Стоит отметить, что дефицит в сфере розничной торговли всё больше усиливается и сразу несколько профессий из этой области попали в список самых подверженных кадровому голоду: администраторы магазина/торгового зала, продавец-кассир/продавец-консультант, мерчандайзер, торговый представитель.

Помимо этого, в числе самых дефицитных работников в регионе: риелтор, автослесарь/автомеханик, швея/портной/закройщик, автомойщик, оператор call-центра/специалист контактного центра, врач, агроном, разнорабочий, уборщик, оператор станков с ЧПУ, фармацевт-провизор, оператор производственной линии.

По-прежнему предприятия региона испытывают острую нехватку квалифицированных «синих воротничков», этих людей уже привычно называют «новым золотом». Розница, которая возглавляет список самых дефицитных профобластей в Ростовской области, стала испытывать ещё более серьёзные проблемы с кадрами – не хватает людей на всех этапах работы – водителей, курьеров, продавцов, товароведов, мерчандайзеров, администраторов магазинов, — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Аналитика предоставлена пресс-службой hh.ru Юг, изображение от senivpetro на Freepik