Точку поставили: загрязненный мазутом песок в Ростовскую область не будут завозить

Глава донского региона Юрий Слюсарь высказался по этой острой теме в своем Telegram-канале. Он заявил, что решение принято вместе с прибывшим накануне в донской регион замминистра природных ресурсов и экологии РФ Максимом Корольковым.

В вопросе завоза в Ростовую область для утилизации загрязненного мазутом черноморского песка поставлена точка, о чем сообщил дончанам Юрий Слюсарь. Ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог (эта локация также называлась в интернет-дискуссиях) песок больше завозить не будут. Прибывшие на полигон в Ростовскую область вчера вечером 20 грузовиков развернули, они отправились обратно, сообщил глава Дона.

«На территории круглосуточно дежурит полиция и общественники — местные жители, работает природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и минприроды», — подчеркнул Юрий Слюсарь, поблагодарив общественный контроль за бдительность.

Что касается ранее завезенного в Ростовскую область загрязненного песка (а это около 1,8 тыс. тонн), то в течение двух недель компания «Южный город» должна озвучить решение по его безопасной переработке. До этого, как подчеркнул Юрий Слюсарь, песок должен быть накрыт — надо контролировать условия его хранения, чтобы ни ветра, ни осадки не способствовали его распространению.

«Песок, который успели завезти до принятия мной запрета, будет переработан. Это всего чуть более 3% от общего объёма, который к нам планировали привезти по заключенному договору. Главное условие — компания «Южный город» должна представить безопасные и экологичные решения, как это будет сделано. Решения, которые не навредят окружающей среде и здоровью наших жителей. Сегодня на оперативном совещании дал соответствующее поручение», — заявил глава региона.

Договор на переработку мазута заключила компания «Чистота». По словам Юрия Слюсаря, мазут используют как топливо на полигоне в Усть-Донецке для утилизации других отходов — это обычная практика.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря.