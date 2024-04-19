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Тестирование участников СВО на программу «Время Героев» завершено

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Этап тестирования участников СВО на президентскую образовательную программу «Время Героев» завершен. Об этом в интервью на сайте программы рассказал руководитель блока оценочных мероприятий Павел Безручко.

#В стране

По его словам, тестирование прошло успешно. Его смогли завершить 80% участников. Этот показатель свидетельствует об их высокой мотивации и подготовке.

Мы изначально понимали, что наши военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, столкнутся с трудностями – это отсутствие устойчивой связи, других технических условий. Тем не менее, число участников с передовой несколько превзошло ожидаемые цифры. Даже находясь в сложной ситуации, бойцы старались найти возможность пройти онлайн-тестирование в соответствии со всеми техническими требованиями, которых было немало, – отметил Павел Безручко.

Сейчас можно подвести промежуточные итоги, которые говорят о том, что средние баллы достаточно высокие.  Это признак значительного управленческого потенциала участников и ветеранов СВО.

Все результаты тестирования станут известны 20 мая.

Напомним, о старте кадровой образовательной программы «Время героев» объявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Цель проекта — подготовка руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и госкорпорациях.

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Время Героев новости Ростовская область СВО
Таганрогская правда
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