Телебашня и стадион «Ростов-Арена» «поздравят» защитников Отечества

23 февраля в донской столице телебашню ростовского филиала российской телерадиовещательной сети и стадион «Ростов Арена» украсит тематическая подсветка.

Стальную конструкцию телебашни с 19.00 до 22.00 «окутает» триколор, а также камуфляж с георгиевской лентой. На медиафасаде появится красная звезда, эмблема вооруженных сил РФ и надпись «23 Февраля! С Днем защитника Отечества!».

На главном стадионе Дона «Ростов Арена» появится бегущая строка с поздравлением, которое можно будет увидеть с 18.00 до 23.00.

Фото donland.ru