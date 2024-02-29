Театральный фестиваль-конкурс «Мельпомена» проходит на Дону

В Ростовской области проходит XXI фестиваль-конкурс «Мельпомена», в афише которого целый ряд прекрасных постановок донских театров. В том числе и таганрогского.

Так, в феврале Донской театр драмы и комедии им. Комиссаржевской уже представил зрителям притчу «Степь», Шахтинский драматический театр – драму по рассказам Шолохова «Жеребенок», Ростовский академический театр драмы им. М.Горького – историческую драму «Платов».

Весной жителей Дона ждут новые интересные постановки. К примеру, 1 марта на сцене Таганрогского камерного театра покажут буфф по мотивам рассказов А. Аверченко «Серебряные дети». 2 марта Новошахтинский драматический театр даст «Грозу» А. Островского, а 3 марта Ростовский государственный театр кукол имени В.С.Былкова – притчу О. Уйальда «Звездный мальчик».

10 марта Ростовский-на-Дону академический молодежный театр представит публике «Метель», основанную на повестях «Метель» и «Станционный смотритель» из пушкинского цикла «Повести Белкина».

24 марта в Ростовском государственном музыкальном театре дадут балет «Коппелия», а 27 марта – оперу «Царская невеста».

Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, закрытие фестиваля состоится 15 апреля. Традиционно наградами будут отмечены лучшая режиссерская работа, лучшие мужская и женская роли, в том числе второго плана, лучшая работа сценографа, лучшее музыкальное оформление спектакля.

Фото donland.ru