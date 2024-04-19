Театр теней Таганрога откроет большое искусство маленьким зрителям

Как мы уже сообщали, 18 апреля был дан старт социокультурному проекту Таганрогского художественного музея «Большое искусство – маленькому зрителю!». Проект, реализация которого продолжится до 18 августа, осуществляется при поддержке Благотворительного фонда «Синара». Об этом сообщает Министерство культуры Ростовской области.

Представление проекта общественности состоялось в одном из экспозиционных музейных залов. На мероприятии вспомнили, как год назад, весной 2023 года, стартовал проект передвижной выставки «Золотые купола России», который стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2023» и был реализован при поддержке Таганрогского благочиния. В рамках этого проекта передвижная музейная выставка побывала в различных точках Таганрога и Неклиновского района, куда сотрудниц Таганрогского художественного музея приглашали приезжать снова, при этом просили учесть и самую юную аудиторию. Возникла идея выезжать к детворе с Театром теней и с новой передвижной выставкой, демонстрирующей летние и зимние пейзажи выдающихся отечественных живописцев, представленные в коллекции Таганрогского художественного музея. Этот проект был подан на грантовый конкурс Благотворительного фонда «Синара» и вошел в число победителей.

Мысль создать в музее Театр теней посетила главного хранителя Таганрогского художественного музея Оксану Костину. К её воплощению в реальность первой приступила музейный художник-реставратор Алла Комарова (в то время – Бакшевникова): она создала ширму, вырезала фигуры. Впервые Театр теней Таганрогского художественного музея представил рождественский спектакль «По пути волхвов» в 2015 году. Эта чудесная история была адаптирована для маленьких зрителей. Интерес к представлениям Театра теней вдохновил сотрудников на расширение репертуара и создание целого ряда праздничных и тематических спектаклей.

Сейчас коллектив музейного Театра теней состоит из четырех научных сотрудников: Дарьи Шевченко (руководитель), Аллы Карповой, Лидии Семёновой и Виктории Бурда.

На презентации проекта наряду с Театром теней выступали юные таганрогские артисты.

Социокультурный проект «Большое искусство — маленькому зрителю!» адресован детской аудитории и предполагает занимательное игровое знакомство с произведениями отечественного изобразительного искусства, а также развивающие мастер-классы музейной творческой мастерской. В рамках выездной части проекта сотрудники Таганрогского художественного музея в течение ближайших четырех месяцев посетят школы, детские сады и социальные учреждения Таганрога и Неклиновского района.

Директор музея Тамара Пугач подчеркнула, что Благотворительный фонд «Синара» финансовую поддержку Таганрогскому художественному музею оказывает уже не в первый раз, «ТАГМЕТ» и музей уже свыше 20-лет являются партнерами, у которых — тесные творческие связи.

Слова благодарности звучали также в адрес Таганрогского камерного театра и Неклиновской детской школы искусств, которые поддержали начинание коллектива музея со своей стороны. Особая признательность была выражена лично главному редактору газеты Неклиновского района «Приазовская степь» Раисе Тодыка – за всемерную поддержку как состоявшегося проекта «Золотые купола России», так и стартующего «Большое искусство — маленькому зрителю!»

Антон Сахновский

Фото ВК Таганрогского художественного музея