ТАСС: в Таганроге сотрудников морга подозревают в вымогательстве взяток

Сотрудников морга Таганрога подозревают в вымогательстве и получении взяток на сумму более 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

В сообщении говорится, что обыски прошли в Таганрогском отделении ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в конце нынешней недели. Работников учреждения подозревают в вымогательстве взяток на 70 млн рублей.

Упоминается, что изъята документация. Также проверяется информация о причастности сотрудников учреждения к вымогательству взяток за ускорение процедуры выдачи тела. Предполагается, что происходило это, начиная с начала периода пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге задержали двух фигурантов по делу о незаконной миграции.

Иллюстрация из открытого доступа (medprom.ru)