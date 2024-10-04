В Таганроге отмечают юбилей ТАНТК им. Г.М.Бериева

В честь 90-летия авиапредприятия на его территории был открыт памятник легендарному самолету Бе-200.

На Таганрогском авиационном научно-техническому комплексе им. Г.М. Бериева, который отмечает в эти дни свой 90-летний юбилей, побывали губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Со дня основания ТАНТК им. Бериева здесь было создано более 30 типов самолетов. Однако флагманом по праву считается самолет-амфибия Бе-200, — рассказала глава Таганрога в своем Телеграм-канале. — По случаю юбилея на территории предприятия был открыт памятник легендарному самолёту».

Светлана Камбулова напомнила, что серийное производство амфибии с уникальными характеристиками началось в Таганроге с 2016 года. На предприятии с отличным инженерным и производственным коллективом трудятся более 5000 человек, в том числе 30 семейных трудовых династий.

«От всей души желаю всем сотрудникам ТАНТК им. Бериева здоровья, счастья и дальнейшей плодотворной работы на благо развития отечественной авиации!» — поздравила сотрудников авиапредприятия глава Таганрога.

Фото: Телеграм-канал Светланы Камбуловой