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Таможенники Таганрога передали в зону СВО конфискованный Volkswagen

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Автомобиль Volkswagen Caddy передали воинскому подразделению Минобороны РФ для помощи в выполнении боевых задач в зоне спецоперации сотрудники службы по Таганрогу Ростовской таможни.

Город

С начала 2024 года — это уже шестое транспортное средство, переданное таганрогскими таможенниками воинским подразделениям, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Volkswagen Caddy был временно ввезен в Россию в августе 2023 года на таможенном посту Выборгской таможни. В августе 2024 года установленный срок временного ввоза истек.

«Автомобиль конфисковали в доход государства по решению суда в рамках производства по факту невывоза физическим лицом с таможенной территории ЕАЭС временно ввезенного транспортного средства в установленный срок», — уточняется в сообщении.

Фото Ростовской таможни

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автомобиль СВО Таганрог таможня
Таганрогская правда
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