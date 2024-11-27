Таможенники Таганрога передали в зону СВО конфискованный Nissan Primera

Это уже седьмой с начала 2024 года автомобиль, переданный таможенниками Таганрога воинским подразделениям Минобороны РФ для помощи в выполнении боевых задач.
Гражданин России оформил временный ввоз транспортного средства в июле 2023 года на таможенном посту Выборгской таможни. В июле 2024 года установленный срок временного ввоза истек.
«Автомобиль конфисковали в доход государства по решению суда. Судебное производство было открыто по факту невывоза физическим лицом с таможенной территории ЕАЭС временно ввезенного транспортного средства в установленный срок», — сообщает пресс-служба Ростовской таможни.
Фото пресс-службы Ростовской таможни
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».