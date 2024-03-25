Таганроженки «золотого возраста» стали победительницами областного конкурса

Они выиграли в номинациях «Миссис Элегантность» и «Миссис очарование».

На Дону подвели итоги областного конкурса красоты для женщин старше 65 лет «Красота «золотого возраста». В нем приняли участие дончанки, которые получают услуги учреждений социального обслуживания населения.

Поскольку 2024 год объявлен Годом добрых дел, конкурс «был посвящен женщинам, у которых органично сочетается красота, нежность и добро», а полным названием конкурса стало «Красота «золотого возраста» ДоброБабушка — 2024».

Победителями в двух номинациях стали таганроженки. Представительница Таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов №2 Людмила Григорьева стала лучшей в номинации «Миссис Элегантность». А получающая услуги в Центре социального обслуживания Таганрога Аида Колесник победила в номинации «Миссис Очарование».

Ранее сообщалось, что серебряные волонтеры Таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 и активисты Таганрогской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» подготовили новогодние подарки участникам специальной военной операции.

Фото: администрация г.Таганрога