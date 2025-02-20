Таганроженки завоевали медали на первенстве ЮФО по тхэквондо

Таганрогские спортсменки успешно выступили на первенстве Южного федерального округа по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 15-17 лет.

Соревнования проходили в станице Архангельской. Воспитанницы таганрогской спортшколы олимпийского резерва № 13 отлично выступили, показав превосходную технику и упорство в достижении цели.

По итогам соревнований первое место завоевали Кристина Нифонтова и Людмила Семеняк. Третье место – у Виктории Ершовской. Поздравляем спортсменов и их тренеров-преподавателей с успешным выступлением.

Ранее мы рассказали, что таганрогский «Форте» в контрольном матче разгромил клуб из Хабаровска.

Фото ВК «Таганрог спортивный»