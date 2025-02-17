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Таганрогский «Форте» в контрольном матче разгромил клуб из Хабаровска

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Ранее таганрогские футболисты уступили соперникам из станицы Павловской.

Новости Таганрога

Таганрогский «Форте» в ходе предсезонного сбора в Краснодарском крае провел два контрольных матча.

Соперники из хабаровского СКА-2 были разгромлены со счетом 7:1. Голы у победителей забили Комраков, Амиралиев, Мерлекесцев, Купцов, Шведюк, Гречкин и Николаев.

До этого «Форте» провел контрольный матч с командой «Кубань Холдинг» из станицы павловской и уступили со счетом 2:3. Мячи у таганрогской команды забили Купцов и Карташов.

Фото: ВК ФК «Форте»

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Таганрогская правда
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