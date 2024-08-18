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Таганроженка представит донской регион на Всероссийском конкурсе

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Председатель таганрогского отделения «Движение Первых» Анна Скубриева представит Ростовскую область в финале Всероссийского конкурса наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться».

Город

Конкурс пройдет в сентябре в военно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области. Из 50 тысяч участников в финал в номинации «Наставник-профессионал» прошли 100 педагогов со всей страны.

Участникам предстоит разработать и защитить авторский проект, пройти этап круговых собеседований, тематическое обучение, а также продемонстрировать умения и навыки обращения с БПЛА, огневой подготовки, ориентирования на местности, выживания в экстремальных условиях и оказания первой помощи.

Ранее мы рассказали, что таганрожцы могут принять участие в акциях ко Дню города.

Фото tagobr.ru

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Движение первых конкурс наставников новости Таганрог
Таганрогская правда
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