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Таганроженка Екатерина Кроткая представит донской регион на Всероссийском шахматном турнире

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На областном этапе спортсменка набрала максимум возможных очков.

Новости Таганрога

В Таганроге 20 июля, в Международный день шахмат, состоялся областной этап Всероссийского шахматного турнира имени С. Говорухина. Победительницей соревнований стала местная жительница, учащаяся спортшколы №1 Екатерина Кроткая (тренер — А. П. Мамонов), которая набрала 9 очков из 9 возможных.

Теперь Екатерина получила право представлять Ростовскую область в финале всероссийского турнира, сообщили в учебном заведении.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда

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