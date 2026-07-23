Таганроженка Екатерина Кроткая представит донской регион на Всероссийском шахматном турнире

На областном этапе спортсменка набрала максимум возможных очков.

В Таганроге 20 июля, в Международный день шахмат, состоялся областной этап Всероссийского шахматного турнира имени С. Говорухина. Победительницей соревнований стала местная жительница, учащаяся спортшколы №1 Екатерина Кроткая (тренер — А. П. Мамонов), которая набрала 9 очков из 9 возможных.

Теперь Екатерина получила право представлять Ростовскую область в финале всероссийского турнира, сообщили в учебном заведении.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»