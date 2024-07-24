Таганрожцы завоевали медали в III туре Донской пляжной лиги

В течение двух дней в Ростове-на-Дону шли жаркие баталии на песке игравших парами волейболистов.

20 июля на пляжных площадках парка «Левобережный» состоялся III тур Донской пляжной лиги среди детских команд. Девчата из Таганрога не «подкачали». Среди девушек 2011-2012 годов рождения «золото» завоевали Ева Стадник и Диана Харитонова. Маргарита Смирнова и Анна Капацина заняли второе место среди девушек 2009-2010 ггр. Их тренеры Елена Анатольевна Бутук и Екатерина Сергеевна Черчага разделяют успехи и радость своих воспитанниц.

21 июля был проведен III тур Донской пляжной лиги среди женских и мужских команд. В результате среди женщин победу одержали выступавшие единой командой таганроженка Екатерина Смыкова и ростовчанка Светлана Бахметьева. Второе место заняла таганрогская пара – Светлана Билан и Елена Бородина. Среди мужчин «серебро» завоевали таганрожец Андрей Смыков и ростовчанин Кирилл Потапов.

Ранее мы рассказали, что таганрожец Максим Спесивцев завоевал золото на Чемпионате России.

Фото ВК «Таганрог спортивный»