Школьников Таганрога обучают основам личной безопасности

Безопасная жизнедеятельность человека — понятие довольно ёмкое. Оно включает в себя несколько важных направлений в жизни людей. От правильного поведения в критических ситуациях, своевременного оказания первой доврачебной помощи зачастую зависят здоровье и жизнь граждан. Корреспондент «Таганрогской правды» побывал на мероприятии, посвященном этой теме.

Что надо знать о личной безопасности? Вопрос, конечно, интересный. Необходимо не только знать, но и многое уметь. «Освежить» теорию и практические навыки школьников и их родителей решили руководители тех городских структур, которые по долгу службы оказывают людям помощь в критических ситуациях. Для этого в Таганроге под общим руководством председателя ВДПО Виталия Васильевича Пронина 1 августа этого года состоялось практическое занятие. На него пригласили учащихся школ №№ 3, 6, 38, представителей «Казачьей дружины» и городской организации «Движение первых».

В мероприятии активно участвовали Виталий Паревский, старший государственный инспектор ГИМС Таганрога, Евгений Лагода, начальник государственного пожарного надзора нашего города, Александр Дорохов, директор Управления ГО и ЧС по Таганрогу, Сергей Опенько, сотрудник Российского Красного Креста, Анна Скубриева, председатель местного отделения «Движения Первых». На территории ВДПО были развернуты пять учебных мест, на которых школьники знакомились с теорией, применяли отдельные навыки оказания помощи на практике.

Не секрет, что СМИ пестрят сообщениями об утонувших, погибших во время пожаров и при взрывах бытового газа. Поэтому практическим действиям руководители уделили особое внимание. Как пояснил Виталий Пронин, такие мероприятия организуются со школьниками периодически, особенно в летнее время. Сотрудники перечисленных ведомств выезжают в школы города, проводят комплексные занятия, рассказывают о мерах безопасности.

Занятие началось с общего построения, на котором Виталий Васильевич рассказал учащимся, их родителям и педагогам о целях мероприятия и об особенностях поведения на каждой учебной точке.

Итак, начали…

А начну по порядку с тех учебных мест, где побывал. Ближе всего оказался стол, на нем разложена форма пожарных, в которой они борются с огнем. На сленге огнеборцев она называется «боёвкой». Сначала всех ознакомили с элементами спецодежды, их названиями и предназначением. Руководитель продемонстрировал, как правильно ее надевать, а потом предоставил возможность всем желающим примерить снаряжение. Желающих нашлось достаточно.

Поразила ученица 4-го класса школы № 6 София Быченко. Худенькая, невысокого роста, она уверенно стала надевать «боёвку». Размер формы, мягко говоря, не соответствовал хрупкому телосложению девочки, но когда комплект был надет, смотрелась она вполне браво. Наградой за смелость и сноровку стали дружные аплодисменты окружающих.

На следующем учебном месте, развернутом ГИМС города, представили спасательные жилеты и круги. Виталий Паревский прежде всего довел до окружающих требование о купании только на оборудованных пляжах. В случае непредвиденных обстоятельств на них есть спасатели и средства оказания медицинской помощи. Купание в «диких» местах может закончиться трагически и для взрослых, и для детей. Он привел несколько поучительных примеров, когда люди тонули в ситуациях, не предвещавших ничего опасного, особенно предостерег от заплыва за буйки на пляже санатория «Тополек». Оказывается, за ними начинаются глубокие ямы, откуда выбраться бывает невозможно.

Также просил при купании с друзьями не допускать баловства, которое может привести к непоправимому несчастью, и напомнил, что при нахождении на воде на всех плавсредсвах, даже вместе с родителями, необходимо надевать спасательные жилеты — это залог безопасности. Как выяснилось, даже спасательный круг, чтобы помочь утопающему, надо бросать правильно. И, конечно, старший государственный инспектор ГИМС ответил на все интересующие вопросы.

Оказание первой помощи

Подобными приемами должны владеть все — умение сделать искусственное дыхание, массаж грудной клетки, наложить повязку может спасти жизнь пострадавшему.

В качестве экспоната для тренировки использовали манекен человека по имени «Гоша». «Спасать» его следовало осторожно, соизмеряя усилия, иначе загорится «аварийная» красная лампочка, сигнализирующая о том, что «Гоше» причинили вред, «поломав» кости грудной клетки. Не всё получалось у ребят сразу, но в конце концов силу, с которой следует выполнять массаж, удалось подобрать, и «подопытный» остался в целости и сохранности.

Поделились с ребятами и теоретическим знаниями: для того, чтобы спасти жизнь человека, оказавшегося под водой, отводится не более 10 минут. За это время его необходимо вытащить на берег и начать оказывать первую доврачебную помощь. Причем непрерывно, несмотря на усталость, до приезда вызванной «скорой».

На этом же учебном месте ребят ознакомили с устройством и действием порошковых и углекислотных огнетушителей, рассказали, в каких случаях эффективнее применять тот или другой, довели практические рекомендации. В частности, если любой огнетушитель, внутри которого создано давление, использован не полностью, применять вторично и хранить его в таком состоянии уже нельзя. Необходима либо перезарядка, либо приобретение нового средства пожаротушения.

Без техники не обойтись

Теоретические знания спасателей и пожарных ничего не стоят, если нет специальной техники и оборудования. Без них — как без рук. Вниманию школьников представили две машины: «ГАЗель» Управления ГО и ЧС, а также специализированный автомобиль пожарной охраны АЦ-3,2-40/4 на базе «КамАЗа».

«ГАЗель» по размерам хоть и меньше «КамАЗа», но к ней применима поговорка «мал золотник, да дорог». В автомобиле собрано самое различное оборудование спасателей, универсальные инструменты и даже термостойкая одежда для работы во время пожара. Ребятам подробно рассказали обо всем, чем укомплектована машина, в каких случаях применяются те или иные инструменты и оборудование, показали действие комбинированных ножниц и мотореза.

Все инструменты электрические, но питание от автономных источников, подключение к электросетям общего пользования не требуется. Ребят, между прочим, предупредили: инструменты тяжелые, поэтому желающим идти в спасатели надо уже сейчас начинать тренироваться на выносливость, не поддаваться вредным привычкам. А убедиться в том, что сила нужна, разрешили, дав возможность подержать в руках любой из инструментов.

Наконец дошла очередь и до знакомства с «начинкой» специализированного «КамАЗа». По сути это автоцистерна, предназначенная для тушения пожаров в жилых зданиях и промышленных сооружениях, доставки пожарного расчета и размещения пожарно-технического вооружения и аварийно-технического оборудования. Ёмкость машины позволяет перевозить не менее 3,2 тонны огнетушащих веществ.

Кульминацией занятия стало тушение условного возгорания порошковым и углекислотным огнетушителями. Сначала собравшимся всё рассказали в теории, а потом продемонстрировали возможности по гашению открытого пламени. Самым заманчивым, конечно, стало предложение попробовать затушить огонь. Желающих (а они нашлись во всех школах) по очереди облачали в специальную одежду, давали в руки огнетушитель и поджигали огнесмесь в металлическом поддоне. С заданием справились все без исключения.

Затем мальчикам и девочкам показали, как подается вода из рукава высокого давления. Когда боец пожарного расчета переключил подачу в режим «разбрызгивание», на присутствующих пролился искусственный дождь. В жаркий полдень он пришелся кстати.

И вот занятие окончено. Вручены призы, выражена благодарность организаторам и участникам, сделано общее фото. Все пожелали удачи команде школы № 38, которая представит Ростовскую область на соревнованиях Южного федерального округа в Волгограде.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора