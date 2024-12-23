Главная » Новости Таганрога

Команда Таганрога победила в Зимнем фестивале ГТО

На чтение 1 мин Просмотров 152 Опубликовано

В Ростове-на-Дону в легкоатлетическом манеже ДГТУ прошел Зимний фестиваль ГТО среди всех категорий населения (от 30 до 70 лет и старше). На первое место в общекомандном зачете вышла команда города Таганрога.

Новости Таганрога

Как нам рассказал руководитель Центра тестирования ГТО города Таганрога Александр Пчёлкин, всего в соревнованиях, проходивших по шести видам программы, участие приняли 17 команд со всей Ростовской области.

Все спортсмены сборной команды нашего города стали победителями и призерами в личном зачете в своих возрастных категориях. Юрий Богатиков, Маргарита Шаронова и Лариса Волгина завоевали золотые медали, Виктор Фёдоров и Любовь Бычкова – серебряные, Сергей Гриднев, Александр Колодин, Дмитрий Цыцорин и Александра Новикова стали бронзовами призерами. В результате в общекомандном зачете сборная Таганрога, набрав 3820 очков, заняла I место. 3498 очков и II место – у Волгодонска, 2991 очко и III место – у Ростова-на-Дону.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге подвели спортивные итоги уходящего года.

Фото предоставлено Центром тестирования ГТО г. Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ГТО новости спорт Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru