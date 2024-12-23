Команда Таганрога победила в Зимнем фестивале ГТО

В Ростове-на-Дону в легкоатлетическом манеже ДГТУ прошел Зимний фестиваль ГТО среди всех категорий населения (от 30 до 70 лет и старше). На первое место в общекомандном зачете вышла команда города Таганрога.

Как нам рассказал руководитель Центра тестирования ГТО города Таганрога Александр Пчёлкин, всего в соревнованиях, проходивших по шести видам программы, участие приняли 17 команд со всей Ростовской области.

Все спортсмены сборной команды нашего города стали победителями и призерами в личном зачете в своих возрастных категориях. Юрий Богатиков, Маргарита Шаронова и Лариса Волгина завоевали золотые медали, Виктор Фёдоров и Любовь Бычкова – серебряные, Сергей Гриднев, Александр Колодин, Дмитрий Цыцорин и Александра Новикова стали бронзовами призерами. В результате в общекомандном зачете сборная Таганрога, набрав 3820 очков, заняла I место. 3498 очков и II место – у Волгодонска, 2991 очко и III место – у Ростова-на-Дону.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге подвели спортивные итоги уходящего года.

Фото предоставлено Центром тестирования ГТО г. Таганрога