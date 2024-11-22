Таганрожцы стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Школьницы из Таганрога вместе с мамами отправятся в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Таганрогские школьницы — Мария Козоброд, Василина Каширская — ученицы лицея № 28, Анна Лубенец — ученица школы № 37, вместе со своими родителями стали победителями Всероссийского проекта «Большая перемена».

Представители нашего города признаны лучшими по итогам конкурса «Будущее больших перемен», который проводится для учащихся 1-4 классов, участников «Движения первых».

«Девочки объединились в команду со своими родными и достойно прошли все испытания. Семьи подготовили видеовизитку, придумали и представили терапевтическую сказку, рассказали о трактории развития ребенка, прошли онлайн-знакомство», — сообщает управление образования Таганрога.

Теперь школьниц вместе с мамами ждут на семейном слете в Москве, где они примут участие в программе, направленной на развитие детско-родительских отношений, в культурно-развлекательных мероприятиях. А также посетят резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Ранее мы рассказывали, что студенческое конструкторское бюро из Таганрога стало лучшим на федеральном уровне.

Фото организаторов проекта