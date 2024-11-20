Студенческое конструкторское бюро из Таганрога стало лучшим на федеральном уровне

В Казани подвели итоги Всероссийского конкурса на лучший студенческий кружок среди федеральных вузов. Студенческое конструкторское бюро «КИТ» ИКТИБ ЮФУ из Таганрога заняло первое место в направлении «Инженерно-технические науки».

Организатором конкурса является управление научно-исследовательской деятельности Казанского (Приволжского) университета. Цель конкурса — выявить и поддержать лучшие студенческие научные кружки федеральных вузов, оценить их потенциал, укрепить межвузовские связи.

Конкурс состоялся в этом году впервые в трех номинациях: естественные науки, инженерно-технические науки, социальные и гуманитарные науки.

Участники преодолели три этапа: предварительный отбор кружков в федеральных университетах, заочную оценку заявок конкурсной комиссией. А в Казани, куда отправился руководитель СКБ «КИТ» Владимир Кутковой, — очную презентацию деятельности студенческих объединений.

«Очень рад нашей победе, горжусь своей командой, мы показываем высокие результаты работы и можем поделиться опытом с другими. Соревновались с разными СКБ из федеральных вузов России за звание лучшего, и победили. В ходе последнего этапа конкурса, участники выступали с презентациями о своих СНК, я подчеркнул для себе новые идеи, которые усовершенствуют наши рабочие процессы», — поделился впечатлениями Владимир Кутковой и отдельно поблагодарил директора ИКТИБ ЮФУ Геннадия Веселова за создание условий для научного творчества, всестороннюю поддержку и возможность представить СКБ на федеральном уровне.

Фото СКБ «КИТ»