Второй год подряд команда студентов Таганрогского механического колледжа становится победителем областного финала военно-спортивной игры «Орлёнок».

Соревнования проходили на территории детского оздоровительного комплекса «Мир». В них приняли 200 юношей и девушек в составе 20 команд, представляющих донские муниципалитеты.

Финалисты показали свои умения в различных соревнованиях и прошли несколько этапов: «Страницы истории Отечества», «Готов к труду и обороне», «Красив в строю силен в бою», «Огневой рубеж», «Первая помощь», турнир по военно-тактической игре «Лазертаг». Состоялся и «Казачий конкурс».

Первое место заняли таганрожцы. На втором — команда Зерноградского района, на третьем – ребята из Константиновского района.

«Благодарю ребят Таганрогского механического колледжа за прекрасное выступление, а педагога-организатора колледжа Сергея Щербинку за отличную подготовку команды! Так держать!», — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Лучшие команды были награждены кубками, дипломами и памятными подарками от организаторов. Победители регионального этапа представят Ростовскую область на Всероссийской военно-спортивной игре «Орленок».

Ранее мы рассказали, что Кубок КВН Таганрога-2024 уехал в Крым.

Фото t.me/Fateev