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Кубок КВН Таганрога-2024 уехал в Крым

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В субботу, 21 сентября, в недавно открывший свои двери Городской дом культуры пришел КВН. За Кубок Таганрога-2024 боролись 12 команд, среди которых были участники Высшей лиги.

Город

Своими кавээнщиками были представлены Таганрог и Ростов-на-Дону, Шахты и Донецк Ростовской области, Астрахань и Волгоград, Армавир и Симферополь.

Порадовало многое, в том числе полное единодушие зрительного зала и жюри: Кубок КВН из нашего города отправился в Симферополь. Его увезли трое молодых представителей Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова – команда «Неважно».

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

На фото автора: завоевавшие Кубок Таганрога-2024 Виталий Баган, Мамед Абибулаев, Руслан Мамумян и руководитель команды «Неважно» Виктория Асланова.

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КВН Кубок новости Таганрог
Таганрогская правда
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