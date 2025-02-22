Таганрожцы стали победителями КВН «Рыцарь 2025»

В преддверии Дня защитника Отечества в Таганроге, в Студенческом клубе ЮФУ, прошел традиционный военный КВН. Его участниками стали студенты Южного федерального университета, которые, наряду со специальностью гражданской, получают еще и военно-учетную специальность, ради чего раз в неделю перевоплощаются в курсантов. А раз в год они превращаются еще и в артистов-кавээнщиков.

Начальник Военного учебного центра при Южном федеральном университете (ВУЦ ЮФУ) полковник Александр Палеев, приветствуя всех собравшихся в зрительном зале, напомнил, что 23 февраля – праздник не пены для бритья и носков. Это профессиональный праздник тех, кто для себя избрал самую героическую из всех профессий. Он также отметил, что военный КВН, который изначально был юмористическим конкурсом, теперь стал еще и патриотическим.

На сцене Студклуба ЮФУ, как обычно, встретились три таганрогские и две ростовские команды, представляющие все пять выпускающих кафедр ВУЦ ЮФУ.

Все призовые места взяли таганрожцы: команда «Залет» кафедры ВКС (Воздушно-космических сил) завоевал бронзу, «Ударная сила» кафедры РЭБ (радиоэлектронной борьбы) считанные очки уступила чемпиону – команде «На связи» кафедры связи № 1. Но то, что судейство было справедливым, признали все, включая кавээнщиков и болельщиков, приехавших из Ростова. Так что Таганрог остается столицей военного (не путать с казарменным!) юмора.

Ранее мы рассказали, что знаковая фигура авторской сцены Юлия Тузова спела для таганрожцев.

Владимир Прозоровский, фото автора