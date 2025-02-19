Знаковая фигура авторской сцены Юлия Тузова спела для таганрожцев

«Немножко фолка, немножко рока, немножко джаза» — с необычной авторской песней познакомила ценителей музыки нашего города Юлия Тузова из Москвы. Её концерт проходил в керамической студии «Адама».

Юлию называют знаковой фигурой авторской сцены. Она представила свой проект с вместе с Сергеем Проворовым из Ростова-на-Дону, известным яркими инструментальными импровизациями, близкими к джазовым аранжировками и впечатляющим акустическим гитарным саундом.

К тому же, во время выступления, Юлия Тузова пригласила талантливого таганрогского автора, Якова Давыдченко, с которым давно дружна — спеть пару своих песен, и подыграть немного. Концерт вышел разноплановым. Слегка сюрреалистичная лирика сменилась блоком «юмористическим» (так его обозначила сама певица) с забавными поворотами сюжета. Следующая часть оказалась фольклорного толка, и в финале Юлия спела свои самые успешные композиции, в том числе, и те, что написаны давно.

Голос ее обладает большим диапазоном, Юлия Тузова артистична и совершенно непредсказуема в сложенной ей гармонии акцентов исполнения и аккомпанемента, а также — в содержании текстов. Певица согласилась на небольшое интервью для «Таганрогской правды».

— Можно ли назвать вашу песню авторской?

— Да, это авторская песня, но на грани разных стилей. Такой подход дает возможность пробовать себя в разных жанрах, расширять границы привычного, свои умения.

— У вас музыкальное образование?

— Я окончила музыкальное училище им. А. Н. Скрябина, в Электростали (это в Подмосковье)по классу «Народное пение».

— Каких авторов песен вы любите сами? Где можно посмотреть ваши выступления в сети Интернет?

— Люблю песни Михаила Башакова, Алексея Вдовина, люблю слушать, как открываются авторы, встречать что-то новое. В социальной сети «ВКонтакте» есть сообщество «Smo_rodina», которое представляет современных авторов, там хранится запись и моего сольного концерта, и есть выступление в составе проекта «ТЮТЮ» вместе Юлией Теуниковой из Москвы.

— Во время концерта вы отметили, что любите юг России. А сами откуда родом?

— Я успела пожить во многих областях России. Родилась в Нижегородской области. Мой папа Юрий Тузов — актер, и он искал «свой театр». Поэтому я пожила на Урале, в Саратове, в Поволжье, за Уралом — в Кургане, потом вместе с родителями мы перебрались на Северный Кавказ. Училась в Черкесске и позже — в Ставрополе, где мы и познакомились с Серёжей Проворовым, стали дружить и музицировать. Позже Сергей перебрался в Ростов-на-Дону, а родители решили переехать в Москву, и я, как ниточка за иголочкой, потянулась за ними. Папа, помимо игры на сцене, писал песни и музыку к спектаклям. Я эпизодически ему помогала в спектаклях по рассказам Шукшина, пела народные песни, создавая атмосферу… К сожалению, его жизнь унес ковид.

— Вы упомянули на выступлении, что у вас много детей? Кто-то идет по вашим стопам?

— У меня их четверо — два мальчика и две девочки. Ваня, старший занимается с Сергеем Проворовым гитарой онлайн. Иван заканчивает институт, а музыка у него — занятие для души. А вот дочка, 19-летняя Василиса Шумских (Чезария), пошла по моим стопам, пишет песни и записывает первый альбом. Младшие еще не определились, но все умеют играть на гитаре и работать с «GarageBand». Это такое музыкальное приложение, программа, где можно создавать аранжировки. Когда дети еще росли, я работала с фольклорным коллективом «Светлица» и учила их петь народные песни. Потом старший сын получит тяжелую травму, и пришлось оставить эти занятия. Однако, вот уже седьмой год в своем подъезде 16-этажного дома мы поем, колядуем перед Рождеством, и каждый раз все новые соседские дети с удовольствием присоединяются к нам.

— Что происходит нового в вашем творчестве?

— Сейчас мы с Сережей пишем альбом народных песен. Долго пишем, но это будет очень интересно, разнопланово стилистически. Песни выстроятся в драматургическую линию – жизнь девочки, девушки, женщины, бабушки. От колыбельной — через пубертатные песни, через свадебный обряд, семейно-бытовые истории, и в конце — духовный стих. Такая концепция альбома, и в записи его будут участвовать классные музыканты, джазовые, фольклорные и другие.

— А сколько у вас уже записано альбомов?

— Их семь, два из которых в составе группы «Порт июля», с которой я пробовала играть и петь, остальные авторские сольные.

— Успели ли вы посмотреть наш город?

— Таганрог увидеть не успела, да и холодно. Меня периодически приглашают на мастер-классы по фольклору, недавно — в Краснодаре и в Ростове-на Дону, где помимо этого проходили вечером и концерты. Моя программа очень насыщена, но если кто-то в Таганроге тоже захочет провести такой мастер-класс, это будет здорово. Всё проходит очень весело, без лишней теории. В основном, дыхательные, артикуляционные упражнения и пение, пение, пение!

Марина Даренская, фото автора