Таганрожцы стали победителями первенства Ростовской области по судомодельному спорту в классах моделей фигурного курса и скоростных моделей.

Соревнования прошли в Азове и на территории Духовно-патриотического центра «Предтеченского городка» и были посвящены 325-летию Андреевского флага. В них приняли участие ребята из Ростова, Шахт, Новочеркасска, Каменска-Шахтинска. Таганрог представляла команда Центра технического творчества.

Состязания проводились на открытой воде. Участники соревновались в семи классах радиоуправляемых моделей: F2-A, F2-B, F4-C, F1-E, F3-E, ECO EXPERТ и ECO MINI EXPERТ.

Лучшими в командном зачете стали воспитанники Центра технического творчества города Таганрога, заняв первое место. В личном первенстве победил таганрожец Арсений Чернявский.

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Фото ctt.h1n.ru