28 июня в Таганроге стартовали межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок 5-го причала». Гонки в акватории Таганрогского залива будут проходить в классах: «Оптимист», «420», «Лазер-радиал», «Лазер 4.7», «Накра 15 – смешанный», «29-й», «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Парусная доска Техно» и крейсерская яхта ORC.

Как нам рассказала инициатор и главный организатор соревнований Елена Сирота, нынешний «Кубок 5-го причала» собрал свыше ста спортсменов из Ростовской области, Краснодарского края, Москвы, а также из Мариуполя и Бердянска.

На официальном открытии регаты её участников приветствовали начальник управления проектной деятельности администрации города Елена Поляниченко, депутат городской Думы, председатель Федерации парусного спорта города Таганрога Елена Сирота. А также главный судья соревнований Виталий Шелудяков, который напомнил, что первый «Кубок 5-го причала» состоялся два года назад как городские соревнования, год назад эти состязания обрели областной статус, а ныне «Кубок 5-го причала» проводится в третий раз, но при этом впервые как регата межрегионального уровня.

Перед участниками парусной гонки выступили выпускник Таганрогского музыкального колледжа Артем Абакумов и девчата из хореографического ансамбля «Антре» студии танца и спорта «Грани» (руководитель – Ирина Колотило).

Многие гости, особенно юные, с умилением наблюдали за дикими утками, плавающими в бухте Андреева (таганрогские спортсмены к ним уже привыкли). Гонки уткам не помешают: они проводятся в открытом море.

В первый день яхтсменам и винсерферам благоприятствует практически все: несильный ветер, нежаркое солнце, волны, облака.

Соревнования будут продолжаться в течение трех дней (28-30 июня). Награждение победителей и призеров и закрытие регаты состоятся в воскресенье в 17-00.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора