Таганрожцы могут управлять доставкой пенсий и пособий онлайн

Почта России запустила на сайте раздел, где ее клиенты могут в режиме реального времени получать информацию о пенсиях и социальных выплатах, а также управлять их доставкой.

В личном кабинете на сайте и приложении компании появился раздел «Пенсии и социальные выплаты» с информацией о них: суммах, типах, датах и способах получения — на дому или в почтовом отделении. Там же можно оформлять заявки на повторную доставку.

Также онлайн можно поменять почтовое отделение, где клиент получает пенсии и пособия, на период до трех месяцев. Такой перенос доступен в пределах региона проживания, получать выплаты в этом случае можно только в отделении. Те, кто ещё не получает пенсию через Почту России, могут подключить услугу в личном кабинете на сайте или в приложении компании: нужно просто оформить и отправить там заявление.

Кстати, еще в 2023 году Почта запустила внутреннюю информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. В режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, как его зовут, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. Получателям, которых не оказалось дома, Почта назначает повторную доставку и контролирует её ежедневно.

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Фото Почты России