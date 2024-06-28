Таганрожцы и паломники чтят память старицы Марии Величко

29 июня, в день кончины известной в Таганроге и далеко за его пределами старицы Марии Величко, у ее могилы в часовне на Старом кладбище в 12.00 состоится соборная панихида.

Почтить память старицы соберется священство Таганрога: благочинный Таганрогского округа иерей Борис Гущин, настоятель храма Всех Святых протоиерей Игорь Ковалев, настоятель Никольского храма иеромонах Маврикий (Звягинцев) и другие.

По окончании панихиды состоится представление общественности новой книги «Житие старицы Марии Величко», выпущенной в свет совсем недавно. Автор-составитель – Александра Калинская. Книгу можно будет и приобрести (цена — 200 руб.). Она также будет продаваться в лавке Никольского храма.

«Эта книга – описание жизни и подвига подвижницы благочестия Таганрога Марии Андреевны Величко и той христианской общины, подвиг окормления которой она приняла от праведного Павла Таганрогского… Сейчас ее честные останки покоятся под спудом в мраморной гробнице на ее могиле в часовне. В этой книге есть свидетельства благодатной помощи Господа по молитвам старицы Марии, как прижизненные, так и посмертные, их сбор продолжается, чтобы во время, благоугодное Господу, Церковь прославила таганрогскую подвижницу матушку Марию в лике святых», — отмечает в предисловии настоятель Никольского храма Таганрога иеромонах Маврикий (Звягинцев).

Антон САХНОВСКИЙ, фото автора