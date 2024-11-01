Таганрожцы доставили гуманитарную помощь участникам СВО

Накануне Дня народного единства педагоги таганрогской школы № 6 во главе с директором, депутатом городской Думы по 22-му избирательному округу Оксаной Муразян подготовили гуманитарный груз для участников СВО.

Поездка в Мариуполь и передача гуманитарного груза были организованы при содействии директора АНО гражданско-патриотического воспитания «Пограничники Таганрога» Евгения Волошина, с которым педагоги сотрудничают на постоянной основе. Ранее он оказал помощь педагогам и ученикам школы в организации плетения маскировочных сетей. В свободное время к этому непростому, кропотливому процессу подключаются и дети, и взрослые. С лета уже изготовлено шесть сетей, две из которых попали в состав нынешнего гуманитарного груза к предстоящему празднику. Также в состав груза вошли приобретённые коллективом школы фрукты и письма военнослужащим от школьников.

Несколько педагогов школы приняли участие в поездке и организовали небольшой концерт для бойцов отряда «Ямал».

«Такие мероприятия поднимают боевой дух солдат, придают им силы. Поэтому будем продолжать эту работу и впредь. Уже сейчас думаем, чем порадовать военнослужащих к новогодним праздникам, – сообщила Оксана Муразян. – Сегодня все наши силы направлены и на помощь семьям участников СВО. Я обратилась к директору фирмы «Софи» Александру Петровичу Великоиваненко с просьбой обеспечить детей из этих семей тёплой одеждой в качестве благотворительной помощи. Совместными усилиями 22 ученика нашей школы готовы встречать зиму и холода».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге утверждены составы и руководители постоянных комиссий городской Думы

Источник и фото dumataganroga.ru