В Таганроге утверждены составы и руководители постоянных комиссий городской Думы

31 октября по итогам заседания городской Думы утверждены составы постоянных депутатских комиссий, избраны и утверждены их руководители.

Как известно, постоянные комиссии городской Думы образуются в соответствии с Уставом Таганрога и Регламентом городской Думы из числа депутатов на срок полномочий городской Думы очередного созыва. Постоянные комиссии – основные рабочие органы городской Думы, осуществляющие предварительное рассмотрение проектов решений и вопросов, выносимых на рассмотрение городской Думы. Численный состав каждой постоянной комиссии не может быть менее трёх депутатов, а каждый депутат вправе входить в состав не более двух постоянных комиссий.

На основе заявлений, ранее поданных депутатами, городская Дума утвердила состав постоянных комиссий. А затем, в течение объявленного перерыва в работе Думы, одно за другим состоялись организационные заседания комиссий, в ходе которых были избраны их председатели и заместители председателей.

В результате председателем постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономической политике стала Елена Сирота, заместителем председателя – Яна Колесникова, в состав комиссии также вошли Роман Корякин, Алла Колоскова, Артём Водолазкин и Алексей Полубояров.

Председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, транспорту и дорожному строительству избран Евгений Таран, заместителем председателя – Олег Тимохин, в состав комиссии также вошли Александр Самойленко, Александр Цветков, Николай Московченко и Илья Белик.

Возглавить постоянную комиссию по архитектуре, строительству и муниципальной собственности коллеги доверили Андрею Стоноге, его заместитель – Андрей Галенков, в составе комиссии также Владимир Лаптев, Алексей Лукашов и Константин Харченко.

Во главе постоянной комиссии по местному самоуправлению – Алла Колоскова, заместитель председателя – Денис Рудь, в составе комиссии также Евгений Таран, Оксана Утёсова и Сергей Ренжигло.

Председателем постоянной комиссии по социальным вопросам избран Сергей Ренжигло, заместителем председателя – Наталья Кириенко, в состав комиссии также вошли Руслан Стукань, Валерий Селиванов, Оксана Муразян и Алексей Шестериков.

После процедуры голосования за данные решения председатель городской Думы Роман Корякин поздравил коллег с определением сферы деятельности в составе постоянных комиссий и пожелал им продуктивной работы.

Кроме того, отдельным решением Думы утверждён состав комиссии по депутатской этике: Владимир Лаптев, Константин Харченко, Алла Колоскова, Александр Самойленко, Андрей Галенков, Олег Тимохин, Оксана Муразян. Комиссия по депутатской этике не входит в число постоянных комиссий городской Думы. В соответствии с положением она состоит из семи депутатов, её председатель и заместитель председателя будут избраны на первом организационном заседании.

Источник: городская Дума Таганрога