Таганрожцы добились высоких результатов в спортивном программировании

Воспитанники таганрогского Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Умный кубик» вошли в число первых в мире разрядников по новому виду спорта – спортивному программированию.

Как нам рассказал создатель и руководитель «Умного кубика» Михаил Картавенко, Россия стала первой в мире страной, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Это произошло в 2022 году. В 2024 году прошли чемпионаты по этому виду спорта, и первым программистам были присуждены спортивные разряды. В Ростовской области первыми разряды по спортивному программированию получили таганрожцы, ученики ЦМИТ «Умный кубик» Илья Медведев и Кирилл Романычев. Ребята давно занимаются робототехникой и в этом году заняли призовое место в Оренбурге на финале Российской роботехнической олимпиады в категории «парный теннис», за что и получили свои разряды.

А в ноябре прошел первый областной турнир по спортивному программированию. По итогам соревнований отличные результаты показали студенты третьего курса кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета (МОП ЭВМ ИКТИБ ЮФУ) Роман Жуйков и Виталий Лавшонок, которые заняли, соответственно, первое и третье места. Каждому из них был присвоен третий взрослый разряд по спортивному программированию.

В ноябре же в администрации города Таганрога состоялось награждение победителей конкурсов инновационно-технической направленности. Грамоты и денежные сертификаты получили 2 студента Южного федерального университета и 17 школьников (учеников общеобразовательных учебных заведений Таганрога: школ, гимназий и лицеев), которые в свободное от получения общего образования время занимаются в ЦМИТ «Умный кубик». Назовем четырех из них. Иван Ластовыря и Степан Кононов стали победителями областного этапа и призерами всероссийских соревнований в творческой категории «Российской робототехнической олимпиады». Михаил Макаров и Анна Картавенко победили в области, а также их команда заняла призовое место на всероссийских соревнованиях в спортивной робототехнической категории.

Награждение провел первый заместитель главы администрации города Христофор Ермашов.

Глава города Таганрога Светлана Камбулова поздравила ребят в своем telegram-канале:

«Каждый раз убеждаюсь, как талантлива наша молодежь! Таганрог всегда славился сильными техническими специальностями, целеустремленными молодыми инженерами и инновационными умами. Все претенденты на премии, безусловно, не только талантливы, но и амбициозны, а главное они способны взглянуть на привычные вещи под новым углом. Спасибо ребятам за достойное представление Таганрога! Также благодарю родителей и наставников. Ведь именно семья, школа, вуз способствуют формированию интереса к научно-исследовательской деятельности. Уверена, что такое поощрение поможет дать старт новым задумкам ребят. Дерзайте! У вас все еще впереди!».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошел 18-й хакатон Cyber Garden.

Антон Словаков

Фото предоставлено ЦМИТ «Умный кубик»