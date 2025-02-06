В Таганроге семья с ребенком-инвалидом добилась квартиры благодаря прокуратуре

Право семьи на внеочередное получение жилья длительное время не было реализовано.

В Таганроге прокуратура через суд помогла семье, где воспитывается ребенок-инвалид, получить жилье согласно законодательства. Ведомство провело проверку после обращения матери ребенка.

Выяснилось, что семья мальчика, который страдает тяжелым хроническим заболеванием, уже длительное время состоит на учете как имеющая право на внеочередное предоставление жилья. А местная администрация игнорирует свои обязательство по предоставлению им квартиры.

Прокуратура по данному факту обратилась в суд с иском о возложении на муниципалитет Таганрога обязанности предоставить квартиру во внеочередном порядке. Требования прокуратуры удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства семья обеспечена благоустроенным жильем, говорится в сообщении.

Фото из архива