Главная » Новости Таганрога

В Таганроге семья с ребенком-инвалидом добилась квартиры благодаря прокуратуре

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Право семьи на внеочередное получение жилья длительное время не было реализовано.

Новости Таганрога

В Таганроге прокуратура через суд помогла семье, где воспитывается ребенок-инвалид, получить жилье согласно законодательства. Ведомство провело проверку после обращения матери ребенка.

Выяснилось, что семья мальчика, который страдает тяжелым хроническим заболеванием, уже длительное время состоит на учете как имеющая право на внеочередное предоставление жилья. А местная администрация игнорирует свои обязательство по предоставлению им квартиры.

Прокуратура по данному факту обратилась в суд с иском о возложении на муниципалитет Таганрога обязанности предоставить квартиру во внеочередном порядке. Требования прокуратуры удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства семья обеспечена благоустроенным жильем, говорится в сообщении.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости прокуратура Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru