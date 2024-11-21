Таганрожцу не учли 30 лет «вредного» стажа при назначении пенсии

Справедливость была восстановлена благодаря вмешательству прократуры.

В Таганроге местный житель обратился в прокуратуру в связи с отказом ему в социальном фонде назначения досрочной пенсии по старости. Ведомство по его обращению провело проверку.

В результате было установлено, что сотрудники Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области не приняли во внимание представленные заявителем документы, подтверждающие трудовую деятельность мужчины во вредных условиях труда на протяжении 30 лет, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Разобравшись в обстоятельствах дела, прокуратура через суд добилась назначения гражданину досрочной пенсии. Права заявителя восстановлены, досрочная пенсия назначена.

Фото из архива «ТП»