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Таганрожцев приглашают на выставку картин двух городских художников

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В выставочном зале Таганрогского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» экспонируется совместная выставка Виктора Хлопецкого и Владимира Черноусова.

Культура

Виктор Леонидович Хлопецкий родился и вырос в Молдавии, после выпуска из Кишиневского художественного училища отслужил в армии, окончил Харьковский промышленный институт, приехал в Таганрог, свыше сорока лет проработал дизайнером на заводе «Прибой». А по-настоящему счастливым человеком стал, выйдя на пенсию и взяв в руки кисть и мольберт с красками. В свои 84 года он полон энергии, вдохновения и любви к Донскому краю, что явно ощущается по его работам. Излюбленный жанр – пейзаж. Художнику особенно удаются места встречи благодатной земли, водных пространств и неба. После пленэров, проводимых на берегах Азовского моря, Дона и Миуса, в своей мастерской живописец воссоздает удивительную красоту мира, доверенного нам Богом. На выставке представлены и жанровые композиции мастера, одним из героев которых является Петр I.

Для Владимира Анатольевича Черноусова его 75 лет – пора расцвета. После окончания в родном для него Ростове художественного училища имени Грекова стал преподавателем Таганрогской художественной школы, где познакомился с Леонидом Стукановым. На выставке представлено сразу два портрета этого выдающегося таганрогского художника. Владимир Черноусов – не только тонкий психолог, но и философ: в отдельных его работах – по несколько смысловых пластов. Владеющий различными техниками, работающий в различных жанрах, Владимир Черноусов своим творчеством наверняка будет интересен посетителям выставки. Она продолжит работу в течение апреля — ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 12-00 до 17-30 по адресу: ул. Греческая, 48/ пер. Добролюбовский,6. Вход свободный (бесплатный).

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора

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Таганрогская правда
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