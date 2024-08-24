12 сентября в Ростове-на-Дону в 10 юбилейный раз пройдет региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех», участники которого могут продемонстрировать достижения, поделиться вехами становления и стать примером для начинающих предпринимателей.

В программе мастер-классы от федеральных экспертов, кейсы от лучших предпринимателей, выступление финалистов, актуальные новости бизнес-сообщества, бизнес-знакомства и потенциальные партнеры.

Критерии допуска участников:

предприниматели и самозанятые, чей бизнес зарегистрирован в Ростовской области;

любой бизнес, независимо от ОКВЭД, действующий от полугода;

соответствующий критериям МСП: выручка до 2 млрд., численность до 250 чел;

отсутствие задолженности по уплате налогов.

Премия «Бизнес Успех» провела ребрендинг и победителей ждет новый, весьма необычный символ премии в подарок!

Победители регионального этапа приглашаются на финал в Москву (участие бесплатное).

Заявки принимаются до 3 сентября на сайте https://bsaward.ru/2024/rostov/.

Фото ВК Бизнес-Успех Ростов