12 сентября в Ростове-на-Дону в 10 юбилейный раз пройдет региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех», участники которого могут продемонстрировать достижения, поделиться вехами становления и стать примером для начинающих предпринимателей.
В программе мастер-классы от федеральных экспертов, кейсы от лучших предпринимателей, выступление финалистов, актуальные новости бизнес-сообщества, бизнес-знакомства и потенциальные партнеры.
Критерии допуска участников:
- предприниматели и самозанятые, чей бизнес зарегистрирован в Ростовской области;
- любой бизнес, независимо от ОКВЭД, действующий от полугода;
- соответствующий критериям МСП: выручка до 2 млрд., численность до 250 чел;
- отсутствие задолженности по уплате налогов.
Премия «Бизнес Успех» провела ребрендинг и победителей ждет новый, весьма необычный символ премии в подарок!
Победители регионального этапа приглашаются на финал в Москву (участие бесплатное).
Заявки принимаются до 3 сентября на сайте https://bsaward.ru/2024/rostov/.
Фото ВК Бизнес-Успех Ростов