Таганрожцев предупредили о запрете использования воды из родников

Использование в пищевых целях поверхностных источников воды может привести к серьезным заболеваниям.

Согласно санитарным нормам и правилам, практически все поверхностные источники воды в черте города являются непригодными для использования. По данным Роспотребнадзора, в них регулярно выявляется высокое содержание нитратов, кишечных палочек, холероподобной микрофлоры и других вредных микроорганизмов.

«Употребление воды из ненадежного источника может привести к таким инфекциям, как дизентерия, холера, ботулизм, гепатит А (болезнь Боткина), легионеллёз, тиф и другим», — предупреждает администрация Таганрога.

Основные симптомы отравления: озноб, жар, диарея, тошнота и рвота, нарушение координации движения, судороги, сильная головная боль, головокружение. При таких симптомах необходимо как можно быстрее добраться до врача или вызывать скорую помощь.

В Таганроге, в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, занятия спортом, отдыха и ловли рыбы запрещено использовать поверхностные водоемы, родники, имеющие микробиологическое, вирусное загрязнение, а также несанкционированные для этих целей места.

«Чтобы обезопасить себя от разного рода инфекций, призываем граждан строго соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешенных местах, избегая попадания воды в рот, употреблять исключительно безопасную воду — кипяченую и бутилированную. А также — не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, а дома при приготовлении пищи соблюдать раздельную переработку сырых и вареных продуктов, используя для них отдельные разделочные доски и ножи», — рекомендует администрация города.

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