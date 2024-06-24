В последнее время владельцы беспилотных воздушных судов стали чаще нарушать порядок использования воздушного пространства Российской Федерации. Наибольшую угрозу для безопасности полетов представляют случаи несанкционированного запуска беспилотников в районах аэродромов (вертодромов, посадочных площадок).

Как сообщили в прокуратуре Таганрога, в целях упорядочения таких полетов, ведения базы данных воздушных судов постановлением Правительства РФ от 25.05.2019 № 658 утверждены правила учета беспилотников с максимальной взлетной массой от 150 гр. до 30 кг.

Для постановки беспилотного воздушного судна на учет его владелец обязан представить в Росавиацию по почте либо через Единый портал государственных услуг заявление с приложением фотографии этого летательного аппарата.

За управление воздушным судном, не поставленным на государственный учет, либо не имеющим учетного опознавательного знака, предусмотрена административная ответственность по ст. 11.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей.

При необходимости эксплуатировать летательный аппарат в соответствии с Правилами использования воздушного пространства, (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138) владелец обязан:

— за сутки до планируемого полета направить в органы организации воздушного движения план полета в соответствии с утвержденным Минтрансом Табелем (от 24.01.2013 № 13).

— в случае полетов над населенными пунктами получить разрешение соответствующего органа местного самоуправления.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756» в большинстве регионов РФ приняты решения о запрете запуска беспилотных воздушных судов.

За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена ответственность по ст. 11.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей для граждан и от 250 до 350 тысяч рублей — для юридических лиц.

В случаях, когда запуск дрона осуществлен без разрешения (либо допущено иное нарушение правил использования воздушного пространства) и повлек по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а если пострадали два и более лица — до семи лет лишения свободы (статья 271.1 УК РФ).

Следует знать, что до запуска дрона информацию о запрете его использования необходимо уточнять в органах исполнительной власти субъектов РФ или на их официальных сайтах.

При обнаружении летящего беспилотника необходимо позвонить по телефону 112.

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