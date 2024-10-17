Таганрожцам напомнили о правилах пожарной безопасности

Чтобы избежать опасности возникновения пожара, следует повседневно выполнять элементарные правила пожарной безопасности, напоминает официальный портал администрации Таганрога.

Если пожар случился, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону – «01» (со стационарного телефона), «101» «112» (с мобильного), сообщив свой точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану.

Если горение только началось, его легко затушить водой. Или накрыв толстым одеялом, покрывалом, забросав песком или землей. С другой стороны, ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением – это опасно для жизни.

Если вы видите, что не сможете справиться с огнем самостоятельно, а пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение. При этом закройте дверь, но не запирайте ее. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока пожарные не скажут, что опасность миновала.

При задымлении прикрывайте рот и нос влажной тканью (шарфом, рукавом одежды, носовым платком), пригнитесь к полу.

Если вы отрезаны огнём или выходы сильно задымлены и нет возможности эвакуироваться, вернитесь в наиболее безопасное помещение с окнами. По возможности запаситесь водой и плотно закройте двери. Мокрыми тряпками заткните дверные щели и вентиляционные отверстия. Полейте пол и двери водой, чтобы уменьшить температуру. Откройте окна и привлекайте к себе внимание прохожих и пожарных. Не паникуйте и ждите помощи.

Если пожар возник дома, возможно, эвакуироваться придется в темноте и с другими трудностями. Выбираться из горящего помещения будет гораздо проще, если заранее спланировать и продумать свой путь эвакуации:

убедитесь, что спланированный вами путь не имеет препятствий, покрытие пола не имеет дефектов, о которые можно споткнуться;

если имеются серьезные трудности с передвижением (инвалидность), желательно, чтобы Ваша комната находилась на первом этаже или как можно ближе к выходу;

в случае необходимости помощи при передвижении около кровати должно быть оповещающее устройство (звонок или телефон).

Установите в жилых комнатах автономные дымовые пожарные извещатели. Этот прибор – самое простое и доступное устройство для раннего предупреждения пожара, позволяющее распознать задымление в первые минуты его возникновения. Он поможет обнаружить возгорание на ранней стадии, оповестить о нем и разбудить даже крепко спящего человека.

Памятки о действиях при пожаре.

Фото ГУ МЧС по РО (из архива)