Главная » #Безопасность

Таганрожцам напоминают о соблюдении правил безопасности на льду залива зимой

На чтение 3 мин Просмотров 11 Опубликовано

С приходом зимы и наступлением холодов на водоемах наблюдается становление ледового покрова. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако, каждый год многие пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.

#Безопасность

Водоемы замерзают неравномерно — сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, белого – прочность в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадёжен. Во избежание трагических случаев предупреждаем:

— соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным лед считается при толщине не менее 12 см;

— запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек; 

— ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);

— безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт снегом;

— при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут;

— не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 человека. Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время;

— если вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 5 — 6 метров, также необходимо быть готовым оказать помощь товарищу;

— внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед;

— не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее вероятно провалиться под лед;

— Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами.

— необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода;

Кроме того, нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара или лыжной палкой покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по-своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

И самое главное — детям нельзя находиться на льду (на рыбалке, катание на лыжах и коньках) без присмотра взрослых.

Единый номер экстренных служб – 112

Фото Марины Даренской

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность лед новости Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru