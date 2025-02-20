Таганрожцам напоминают о соблюдении правил безопасности на льду залива зимой

С приходом зимы и наступлением холодов на водоемах наблюдается становление ледового покрова. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако, каждый год многие пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Водоемы замерзают неравномерно — сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, белого – прочность в два раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадёжен. Во избежание трагических случаев предупреждаем:

— соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным лед считается при толщине не менее 12 см;

— запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек;

— ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);

— безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт снегом;

— при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут;

— не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 человека. Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время;

— если вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 5 — 6 метров, также необходимо быть готовым оказать помощь товарищу;

— внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед;

— не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее вероятно провалиться под лед;

— Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами.

— необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода;

Кроме того, нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара или лыжной палкой покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по-своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

И самое главное — детям нельзя находиться на льду (на рыбалке, катание на лыжах и коньках) без присмотра взрослых.

Единый номер экстренных служб – 112

Фото Марины Даренской