В Таганроге сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, таганрожец вступил в сговор с представителем Интернет-магазина и приобрел 18 свертков с наркотическим веществом, которые пытался сбыть через тайники-закладки. Но был задержан сотрудниками транспортной полиции.

«Таганрогской транспортной прокуратурой признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Теперь фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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Фото «Таганрогской правды»