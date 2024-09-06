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В центре Таганрога конфликт между мужчинами перерос в избиение

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Выясняются обстоятельства инцидента и ущерб здоровью потерпевшему.

Новости Таганрога

В донских пабликах появилось сообщение о том, что в центре Таганрога, на пер. Украинском, где располагалась детская площадка, трое мужчин «выясняли отношения» с сидящим на лавочке человеком, якобы из-за угнанной им машины. В какой-то момент конфликт перерос в нападение.

В донской полиции прокомментировали сообщение о нарушении общественного порядка в Таганроге. Прибывшими на место полицейскими установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого местный житель получил травмы.

Правоохранители в настоящее время выясняют все обстоятельства инцидента, а также личности участников конфликта и степень тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшего.

Фото: скрин видео паблика «Это Ростов»

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Таганрогская правда
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