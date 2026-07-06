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Таганрогу выделено финансирование на восстановление котельной в Военном городке, пострадавшей от налета БПЛА

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Установка блочно-модульной котельной на ул. Циалковского, 30/4а требует вырубки почти двух десятков деревьев, взамен чего предусмотрено компенсационное озеленение.

#ЖКХ

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о ходе восстановления котельной на улице Циолковского, 40, которая была повреждена в результате воздушной атаки. Этот объект обеспечивал теплом 30 многоквартирных домов микрорайона «Военный городок», где проживают более 5 тысяч человек. Ранее городские власти обратились к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой выделить средства на строительство новой котельной — решение принято, финансирование уже поступило, подчеркнула глава.

В связи с тем, что на территории центрального теплового пункта № 2 планируется установка блочно-модульной котельной, необходимо вырубить 19 деревьев по адресу: улица Циолковского, 30/4а. Составлен акт оценки состояния зеленых насаждений, согласно которому подлежат удалению 12 деревьев в неудовлетворительном аварийно-опасном состоянии, 6 деревьев в удовлетворительном состоянии и одно дерево в хорошем состоянии. Взамен предусмотрено компенсационное озеленение.

Жители города могут задать вопросы или ознакомиться с проектной документацией, обратившись в отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Таганрога по телефону 8 (8634) 312-794.

Фото: соцсети Светланы Камбуловой (из архива)

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ЖКХ котельные новости Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

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