Таганрогским дошкольникам о правах детей рассказали герои сказок

Вчера, 29 мая, в Таганроге заведующая детским садом № 63 «Кораблик» Марина Захарова, её коллеги и воспитанники встречали гостей, среди которых были заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева, начальник городского управления образования Ольга Морозова и её заместитель Диана Маринченко.

Детсад № 63, расположенный в начале улицы Жуковского — один из лучших и крупнейших в нашем городе: здесь – более трехсот воспитанников, объединенных в 12 групп, 35 педагогов. А большому «Кораблику» — большое плавание. В преддверии Дня защиты детей детсад отправил свою делегацию (воспитателей, специалистов и ребят) в «Сказочное путешествие по стране детства», в ходе которого путешественники вместе с героями разных сказок изучали – ни много ни мало — Конвенцию о правах ребенка, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году.

Сценарий, разработанный музыкальным руководителем учреждения Инной Поповой, в яркое действо превратили педагоги совместно с юными артистами, представляющими четыре группы — подготовишки «Семицветики», старшие «Цветочки» и две средние группы: «Бабочки» и «Сказка».

Конвенция среди прочего декларирует право ребенка на всестороннее развитие. Это право, наряду с остальными, в «Кораблике» успешно реализуется. И это радует.

Ранее мы рассказали, что школьники Таганрога победили в региональном этапе проекта «Зарница 2.0».

Антон СЛОВАКОВ, фото автора