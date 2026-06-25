Таганрогский вуз вошел в число лучших на Всероссийской Спартакиаде по инклюзивному спорту

Команда Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) заняла шестое общекомандное и ряд призовых мест первой Всероссийской студенческой Спартакиады по инклюзивному спорту «Спорт для всех», проходившей в Ростове-на-Дону на базе РУМЦ ЮФУ.

Руководителем команды была декан факультета психологии и социальной педагогики, руководитель лаборатории инклюзивных практик «Синергия» доктор философских наук профессор Оксана Музыка. Тренером команды выступал Константин Георгиевич Чайкин.

12 студентов института, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, соревновались в девяти видах спорта: бочча, легкая атлетика (бег на разные дистанции), волейбол сидя, шахматы, настольный теннис, плавание на разные дистанции и эстафеты. В команду вошли студенты трех факультетов — психологии и социальной педагогики, физики, математики и информатики и иностранных языков.

Из 29 крупных вузов России студенты ТИ имени А.П. Чехова заняли в общем командном зачете второе место по легкой атлетике и шестое место по всем видам спорта. Кроме того, были одержаны личные победы членов команды: третье место в плавании заняла Влада Старовойтова (факультет психологии и социальной педагогики), второе место по легкой атлетике занял Дмитрий Корец (факультет физики, математики и информатики), второе место по легкой атлетике среди женщин у Елизаветы Переверзевой (факультет иностранных языков).

Поздравляем с достижениями команду Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и желаем новых побед.

Ранее мы рассказали, что юные таганрогские боксеры успешно выступили на Кубке Дона.

Фото предоставлено ТИ имени А.П. Чехова