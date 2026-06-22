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Юные таганрогские боксеры успешно выступили на Кубке Дона

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На их счету пять медалей, в том числе две золотые.

Новости Таганрога

С 15 по 19 июня в городе Гуково прошел III Кубок Дона — крупный турнир по боксу, собравший участников из семи регионов России и Абхазии.  

В соревнованиях выступили спортсмены из Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, ДНР, ЛНР, Республики Калмыкия, Краснодарского края и Абхазии. Боксеры из спортивной школы №1 Таганрога вошли в состав сборной области и добились высоких результатов.

Первые места заняли Артем Бороденко и Алексей Дымченко, второе место — Иван Иванько, третьи места — Сергей Амирханян и Даниил Корень.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда

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