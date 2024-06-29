Таганрогский Всехсветский храм празднует юбилей

30 июня Церковь Всех Святых, что на Старом кладбище Таганрога отпразднует свой 200-летний юбилей. В 9.00 состоится Божественная литургия, которую возглавит епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской-на-Дону епархии.

Начало строительства церкви на новом для того времени городском кладбище датируется 1810-м годом. К тому моменту кладбище уже действовало. Церковь строилась долго. Первым старостой церкви еще в период строительных работ стал купец Герасим Фёдорович Депальдо, умерший в 1823 году. Он завещал средства на постройку Каменной лестницы, организацию и содержание странноприимного дома для греков, потерпевших кораблекрушение, а также десять тысяч рублей (тогда это было целое состояние) на окончание строительства кладбищенской церкви.

В начале лета 1824 года храм был достроен, освящен и стал действовать в качестве приписного к таганрогскому Успенскому собору

В 1826 году сама вдова Александра Первого императрица Елизавета Алексеевна, покидая Таганрог, пожертвовала на нужды Всехсвятского храма пятьсот (по другим источникам одну тысячу) рублей, по тем временам – немалые деньги.

Истории строки

На наружной стене северной стороны здания церкви установлена мраморная плита с выбитым на ней текстом: «1824 – 1924. Храм сей при первом его старосте Герасиме Федоровиче Депальдо был освящен и приписан к таганрогскому собору в 1824 году. После перестройки и расширения его в 1862 году объявлен самостоятельной церковью. Первый настоятель священник Павел Дмитриевский и староста Григорий Шевченко. Столетие исполнилось при настоящем протоиерее и старосте Андрее Евфимовиче Матвиенко в 1924 году». Тут же, над плитой с текстом, установлен иконостас с иконой Всех Святых.

В 1837 году церковь была перестроена. В 1860 году тогдашний церковный староста Григорий Николаевич Шевченко задумал ремонт и расширение храма с сооружением колокольни. Разрешение Синода пришло в 1862 году. Проект был составлен в Санкт-Петербурге. Наблюдение за строительными работами было поручено городскому архитектору Фирсову. Главным жертвователем на переделку был Илья Дмитриевич Алфераки, на средства которого содержалась и церковно-приходская школа при кладбищенской церкви. При расширении храма под его новой частью появилось подземелье (крипта), где в каменных опорах, поддерживающих свод, имеется несколько малоизвестных захоронений.

В мае 1894 года во Всехсвятском храме был установлен новый оригинальный иконостас – весь мозаичный, целиком состоящий из разноцветного стекла, фарфора и эмали, за исключением только золоченых царских врат и боковых дверей. Такого больше не было не только в Таганроге, но и почти во всей России. Был еще один-единственный – в Москве, в храме Христа Спасителя, точнее – в нижнем храме этого собора. Оба иконостаса создала интернациональная артель, состоящая из греческих, итальянских и русских мастеров. Уже в наше время, несколько лет назад, реставрацию мозаичного иконостаса нашего Свехсвятского храма провел наш земляк таганрогский художник Владимир Вельтман.

В 1931 году московский храм Христа Спасителя был взорван. У таганрогского Всехсвятского храма оказалась более счастливая судьба. В конце 1920-х годов эта церковь, из которой до этого были реквизированы все материальные ценности, была закрыта. Открыли её немецкие оккупационные власти: Гитлер пытался заигрывать с Русской Православной Церковью, хотя и безуспешно. После освобождения Таганрога храм оставался открытым и действующим – не только при Сталине, но и во все последующие годы, даже при Хрущёве.

По легенде, и открытие храма в период оккупации, и недопущение его закрытия после освобождения Таганрога – заслуга одного и того же человека. Сначала бывшая староста церкви Пелагея Емельяновна Толкачева, уповая на Бога, пришла в местное гестапо на Петровской улице и получила разрешение на открытие церкви. Впоследствии Пелагея Толкачева побывала на приеме у Сталина, и снова с Божьей помощью добилась положительного решения своего вопроса.

Таким образом, храм оказался единственным из 25-ти существовавших в нашем городе до революции, не разрушенным в советское время, сохранившимся в изначальном виде. Стены и колонны увешаны иконами, многие из которых были перенесены сюда из храмов, которые шли под снос. Едва ли не каждая икона может рассказать целую отдельную историю о самой себе.

Священники, благотворители…

Первым штатным священником кладбищенской церкви в 1862 году был назначен двадцатидевятилетний отец Павел Афанасьевич Дмитревский, прослуживший здесь до 1867 года. По словам жившего уже в ХХ веке таганрогского краеведа Павла Филевского, «это был человек очень неглупый и обладавший даром слова, но этим последним злоупотреблял. Он говорил больше, чем имел оснований, и больше, чем делал».

С 2015 года и поныне настоятелем храма является протоиерей Игорь Ковалев, который, напротив, много делает, а вот говорить не любит. Второй священник Всехсвятского храма – протоиерей Виктор Левченко, зять прежнего настоятеля, протоиерея Георгия Тарановского (1938-2015).

«Наш владыка, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, когда приехал в наш храм на престольный праздник в 2015-м, благословил нас на реставрационные работы. По его благословению, по милости Божьей что-то удается сделать», — делится отец настоятель.

Протоиерей Игорь Ковалев — духовник Таганрогского казачьего округа.

«Казаки Таганрога во главе с атаманом городского казачьего общества Иваном Надолинским нам помогают во многом, всегда приходят на помощь», — отмечает батюшка. – К тому же у них – послушание – оберегать наш храм, являющийся объектом культурного наследия, от врагов телесных».

Не перевелись у храма и благотворители. Новый иконостас, изготовленный в этом году из литого камня (искусственного мрамора) в городе Волгодонске и установленный в часовне над местом захоронения святого Павла Таганрогского, появился благодаря пожертвованию Андрея Панкова; за его же счет была проложена и дорога от храма к часовне.

Позади часовни, на участке, купленном в свое время еще самим Павлом Павловичем Стожковым, недавно создан мемориал памяти послушниц и послушников общины праведного старца Павла Таганрогского. Там совместно силами Всехсвятского и Никольского храмов города Таганрога установлена мемориальная доска с именами послушников и послушниц, захороненных в часовне, на кладбище и чье место захоронения неизвестно.

«Помогает и Юрий Викторович Сыроватский, дай Бог ему здоровья», — продолжает отец Игорь. – Очень много делают и люди, которых я даже не знаю. Однажды после панихиды ко мне подходит мужчина: «Так и так, батюшка, хочу храму помочь». Я ему: «Ну положите денежку в кружку для пожертвований». А ему, оказывается, кружки мало. Я ему предложил пожертвовать на одно конкретное благое дело, он спокойно проплатил триста тысяч. Есть такие люди. Бог их посылает».

Вчера, сегодня, завтра…

Накануне 200-летия храма здесь интенсивно велись наружные штукатурные и малярные работы. В ближайших планах – ремонт и укрепление крыльца.

«Будем снимать мраморные ступени, затем эти же ступени класть на новое основание», — объясняет отец настоятель.

Вот уже несколько лет подряд приход храма Всех Святых реализует связанный со Старым кладбищем волонтерский проект «Возвращение исторической памяти». Его инициатор и главный организатор – депутат городской Думы, директор Культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена

Сирота. В рамках этого проекта, который третий год подряд реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, на территории кладбища проводятся субботники и экскурсии по трем экскурсионным маршрутам; по двум из них — «Вехи христианства» и «Участники и свидетели русских войн» — составлены аудиогиды.

В рамках проекта в 2023 году таганрогским издательством «Лукоморье» было выпущено в свет второе издание путеводителя «Старое кладбище Таганрога».

30 июня, в престольный праздник храма Всех Святых, в 9.00 состоится Божественная литургия, которую возглавит епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской-на-Дону епархии. После этого будет проведена лития в часовне и на могилах послушниц общины праведного Павла Таганрогского.

Многие говорят, что Всехсвятский храм был спасен от богоборцев по молитвам захороненных на здешнем кладбище старца Павла, старицы Марии и других старцев и стариц. Так ли это?

«И не только их. Мы молимся за наших усопших. А святые молятся за нас. Немногие из них прославлены Церковью. Богом же прославлены очень многие. А вообще к святости призван каждый христианин, поэтому и погребальная земля освящается», — ответил отец Игорь.

Антон САХНОВСКИЙ, фото автора